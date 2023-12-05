Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В вестибюле строящейся станции метро "ЗИЛ" начали отделочные работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы по уборке снега ведут в городе непрерывно. О работе сотрудников рассказал комплекс горхозяйства.