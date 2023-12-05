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Новости

05 декабря, 12:00

Город

Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Собянин: уникальный комплекс инфекционной больницы № 1 принял первых пациентов

Собянин: в ближайшие два года Москва получит более 500 новых вагонов метро

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления войск СССР в битве под Москвой

Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В вестибюле строящейся станции метро "ЗИЛ" начали отделочные работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы по уборке снега ведут в городе непрерывно. О работе сотрудников рассказал комплекс горхозяйства.

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