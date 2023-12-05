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05 декабря, 11:15

Транспорт

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

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Десять новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года. Они охватили более 30 районов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Например, маршрут № 147 связал жилой комплекс в поселении Московский со станцией метро "Филатов Луг". От Сосенского теперь можно добраться до "Ольховой".

Всего за последние три месяца улучшили пути более 140 действующих маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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