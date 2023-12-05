Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Десять новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года. Они охватили более 30 районов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Например, маршрут № 147 связал жилой комплекс в поселении Московский со станцией метро "Филатов Луг". От Сосенского теперь можно добраться до "Ольховой".

Всего за последние три месяца улучшили пути более 140 действующих маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.