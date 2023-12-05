Собянин: уникальный комплекс инфекционной больницы № 1 принял первых пациентов

Московская инфекционная клиническая больница № 1 приняла первых пациентов. Она стала крупнейшим в стране медицинским учреждением подобного типа.

Новый комплекс построили на месте старых корпусов. Его оснастили передовым оборудованием. Лечение здесь могут проходить одновременно около 1 000 пациентов.

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с открытием этой больницы город полностью завершил модернизацию своей инфекционной службы.

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