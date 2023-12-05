Собянин: в ближайшие два года Москва получит более 500 новых вагонов метро

В ближайшие два года Москва закупит еще 500 новых современных вагонов. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Новый подвижной состав метро отличается тихим ходом, комфортом и простором. На данный момент составы современных серий составляют 73% рабочего парка метро. Тем не менее, по словам мэра, важно сохранить историю московского метро, поэтому на многих линиях курсируют необычные поезда.

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