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05 декабря, 08:00

Новости

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления войск СССР в битве под Москвой

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления войск СССР в битве под Москвой

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Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Мэр подчеркнул, что разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись страны.

Глава города пожелал ветеранам бодрости духа, сердечного тепла, благополучия и долгих лет жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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