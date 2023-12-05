Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления войск СССР в битве под Москвой

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Мэр подчеркнул, что разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись страны.

Глава города пожелал ветеранам бодрости духа, сердечного тепла, благополучия и долгих лет жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.