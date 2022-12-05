05 декабря, 22:00Новости
Порядка 30 горожан стали обладателями знака отличия "Волонтер Москвы"
Порядка 30 человек стали обладателями нового знака отличия "Волонтер Москвы". Учредить эту награду предложили москвичи.
Сергей Собянин отметил, что среди волонтеров много школьников и студентов. Они решают самые разные задачи: от работы в социальных учреждениях до участия в спасательных операциях. Кроме того, волонтеры очень помогли в пандемию, а сейчас собирают гуманитарную помощь жителям новых территорий России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.