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05 декабря, 22:00

Новости

Порядка 30 горожан стали обладателями знака отличия "Волонтер Москвы"

Порядка 30 горожан стали обладателями знака отличия "Волонтер Москвы"

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Порядка 30 человек стали обладателями нового знака отличия "Волонтер Москвы". Учредить эту награду предложили москвичи.

Сергей Собянин отметил, что среди волонтеров много школьников и студентов. Они решают самые разные задачи: от работы в социальных учреждениях до участия в спасательных операциях. Кроме того, волонтеры очень помогли в пандемию, а сейчас собирают гуманитарную помощь жителям новых территорий России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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