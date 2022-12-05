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Собянин рассказал о чемпионате "Технолидеры Москвы"

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На чемпионате "Технолидеры Москвы" школьники и студенты показали свои изобретения, которые могут быть полезны в сферах от медицины до робототехники. Это и датчик для коррекции осанки, и беспилотная летающая платформа для тушения пожаров и многое другое.

Как отметил Сергей Собянин, чемпионат – еще и отличная возможность для участников запустить свой первый коммерческий стартап. Победители не только получают денежные призы, но и консультации по доработке продукта и выводу его на рынок, отметил мэр.

В 2023 году в финал вышли 63 команды. Лучшими стали авторы 15 проектов из столицы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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