Собянин рассказал о чемпионате "Технолидеры Москвы"

На чемпионате "Технолидеры Москвы" школьники и студенты показали свои изобретения, которые могут быть полезны в сферах от медицины до робототехники. Это и датчик для коррекции осанки, и беспилотная летающая платформа для тушения пожаров и многое другое.

Как отметил Сергей Собянин, чемпионат – еще и отличная возможность для участников запустить свой первый коммерческий стартап. Победители не только получают денежные призы, но и консультации по доработке продукта и выводу его на рынок, отметил мэр.

В 2023 году в финал вышли 63 команды. Лучшими стали авторы 15 проектов из столицы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.