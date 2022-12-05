Собянин поздравил ветеранов с годовщиной начала контрнаступления в Битве за Москву

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной начала контрнаступления в Битве за Москву. На своем официальном сайте мэр написал, что благодарность ветеранам безмерна. Наследие победителей является крепким фундаментом развития страны и нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений, подчеркнул Собянин.

Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года. 5 декабря Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой. Эта битва стала стратегическим поражением Германии в Великой Отечественной войне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.