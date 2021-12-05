Мэр Москвы Сергея Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом он написал в своем личном блоге.

Градоначальник отметил, что Битва за Москву – это первый крупный успех советской армии в Великой Отечественной войне, один из переломных моментов.

Мэр рассказал, что к значимой дате на портале mos.ru заработал спецпроект "Битва за Москву". Там собраны уникальные архивные фото и видео, а также рассказы ветеранов. Подробнее – на телеканале Москва 24.