Собянин: школьники Москвы победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Московские школьники стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена", финал которого прошел в международном детском центре "Артек". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, 25 учеников 8–10-х классов из Москвы были признаны лучшими, еще 86 школьников получили дипломы призеров.

Все финалисты получат дополнительные баллы к портфолио для поступления в вузы и до 1 миллиона рублей на образование или развитие стартапа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.