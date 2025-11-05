Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Свиблово"

Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Свиблово"

Собянин: открылось новое здание школы "Свиблово"

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

Сергей Собянин рассказал об участии московских школьников в акции "Пишу тебе, герой"

Собянин: московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой"

Собянин: юные москвичи написали более 15 тыс писем военным ко Дню народного единства

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства

Собянин: эффективность столичных ТЭЦ постоянно повышается

На северо-востоке Москвы открыли новое здание школы "Свиблово". Как рассказал Сергей Собянин, пятиэтажный корпус площадью 11 тысяч квадратных метров возвели за два года на сложном участке, что определило его нестандартную, но эргономичную форму.

Здание оборудовано по стандарту "Московская школа 2.0" и предназначено для учеников 8–11-х классов. Там созданы профильные направления: инженерные, IT, медицинские и медиаклассы. На прилегающей территории обустроили многофункциональную спортивную зону с беговой дорожкой, площадками для воркаута и игровых видов спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоМария АнтроповаЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика