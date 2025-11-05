Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Свиблово"

На северо-востоке Москвы открыли новое здание школы "Свиблово". Как рассказал Сергей Собянин, пятиэтажный корпус площадью 11 тысяч квадратных метров возвели за два года на сложном участке, что определило его нестандартную, но эргономичную форму.

Здание оборудовано по стандарту "Московская школа 2.0" и предназначено для учеников 8–11-х классов. Там созданы профильные направления: инженерные, IT, медицинские и медиаклассы. На прилегающей территории обустроили многофункциональную спортивную зону с беговой дорожкой, площадками для воркаута и игровых видов спорта.

