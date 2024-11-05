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Новости

05 ноября, 22:15

Новости

Столичные школы ждет масштабное обновление

Столичные школы ждет масштабное обновление

Новости часа: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

Новости часа: школа № 1501 примет после модернизации 700 учеников

Собянин: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

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Столичные школы ждет масштабное обновление. В том числе переделают корпус школы №1501 в Тверском районе. Придерживаться будут нового стандарта, и после ремонта у учеников появятся современные классы, медиатека и спортивные залы. Как отметил Сергей Собянин, в первую очередь учитываются пожелания самих детей, которые здесь участся. Продумывать каждую деталь помогают также учителя и родительский комитет.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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