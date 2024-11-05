Столичные школы ждет масштабное обновление. В том числе переделают корпус школы №1501 в Тверском районе. Придерживаться будут нового стандарта, и после ремонта у учеников появятся современные классы, медиатека и спортивные залы. Как отметил Сергей Собянин, в первую очередь учитываются пожелания самих детей, которые здесь участся. Продумывать каждую деталь помогают также учителя и родительский комитет.

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