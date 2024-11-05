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Новости

Новости

05 ноября, 16:45

Новости

Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Новости часа: сотрудники Московского авиацентра постоянно повышают квалификацию

Новости часа: девять тысяч звезд можно увидеть в Московском планетарии

Новости часа: экипажи Московского авиацентра помогают в самых экстренных ситуациях

Собянин: ежегодно Московский планетарий посещают около 1 млн человек

Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции "Ночь искусств"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корпус школы № 1501 получит современную медиатеку и примет учащихся после реконструкции через год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Швы гранитной облицовки 24 набережных обновили в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 160 объектов культурного наследия в Москве требуют реставрации, заявили власти города.

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