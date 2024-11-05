Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корпус школы № 1501 получит современную медиатеку и примет учащихся после реконструкции через год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Швы гранитной облицовки 24 набережных обновили в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 160 объектов культурного наследия в Москве требуют реставрации, заявили власти города.