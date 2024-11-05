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Новости

05 ноября, 13:00

Новости

Новости часа: девять тысяч звезд можно увидеть в Московском планетарии

Новости часа: девять тысяч звезд можно увидеть в Московском планетарии

Новости часа: экипажи Московского авиацентра помогают в самых экстренных ситуациях

Собянин: ежегодно Московский планетарий посещают около 1 млн человек

Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции "Ночь искусств"

Собянин рассказал о развитии единой системы навигации в Москве

Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин рассказал о строительстве нового центра ГКБ имени Буянова

Новости часа: В Москве обновляют футбольный стадион "Локомотив"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять тысяч звезд можно увидеть в Московском планетарии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пациента с поражением клапанов сердца спасли во флагманском центре больницы в Москве, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, потепление почти до 10 градусов придет в Москву на этой неделе.

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