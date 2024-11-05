Новости часа: девять тысяч звезд можно увидеть в Московском планетарии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять тысяч звезд можно увидеть в Московском планетарии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пациента с поражением клапанов сердца спасли во флагманском центре больницы в Москве, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, потепление почти до 10 градусов придет в Москву на этой неделе.