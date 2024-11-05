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Новости

Новости

05 ноября, 11:45

Новости

Новости часа: экипажи Московского авиацентра помогают в самых экстренных ситуациях

Новости часа: экипажи Московского авиацентра помогают в самых экстренных ситуациях

Собянин: ежегодно Московский планетарий посещают около 1 млн человек

Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции "Ночь искусств"

Собянин рассказал о развитии единой системы навигации в Москве

Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин рассказал о строительстве нового центра ГКБ имени Буянова

Новости часа: В Москве обновляют футбольный стадион "Локомотив"

Новости часа: 30 тыс человек познакомились с ведущими учреждениями профобразования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пилоты санитарных вертолетов эвакуировали в больницы более 300 человек с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

10 маршрутов наземного транспорта изменят в столице в ноябре, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве до утра среды, 6 ноября, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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