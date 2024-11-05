Новости часа: экипажи Московского авиацентра помогают в самых экстренных ситуациях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пилоты санитарных вертолетов эвакуировали в больницы более 300 человек с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

10 маршрутов наземного транспорта изменят в столице в ноябре, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве до утра среды, 6 ноября, сообщили в Гидрометцентре РФ.