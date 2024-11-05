Собянин: ежегодно Московский планетарий посещают около 1 млн человек

Ежегодно Московский планетарий посещают около 1 миллиона человек. В 2024 году ему исполняется 95 лет. Сотрудников центра в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что Московский планетарий – первый в стране и один из самых современных в мире. Главный зал расположен под самым большим в Европе купольным экраном диаметром 25 метров.

Здесь установлена новейшая модель проектора "Универсариум М9". Благодаря ему можно увидеть 9 тысяч звезд. Также в Московском планетарии проходят сеансы уникальных полнокупольных фильмов, которые создаются на базе собственной киностудии. Еще гости могут "поуправлять" земными стихиями и временем или запустить космические процессы, например создать вспышку на Солнце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.