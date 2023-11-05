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05 ноября, 22:35

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Новости часа: Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Новости часа: Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Новости часа: более 350 машинистов научат управлять поездами "Москва-2020"

Новости часа: на зеленой ветке метро запустят новые поезда "Москва–2020"

Новости часа: первая иностранная делегация из Эфиопии посетила выставку-форум "Россия"

Новые поезда для пассажиров Замоскворецкой линии появятся в 2024 году – Собянин

Новости часа: сроки строительства в Москве уменьшились благодаря цифровизации

Новости часа: на указателях в Москве установили более 4 тыс инфополей с QR-кодами

Собянин рассказал о применении цифровых решений в Москве на объектах реновации

Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детсадов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице установлено более четырех тысяч информационных полей с QR-кодами на городских указателях, сообщил Сергей Собянин.

Более 190 тысяч человек посетили международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ 4 ноября, следует из данных на сайте мероприятия.

Выставка "Александр Тышлер. Скитания кариатид" открылась в музее-панораме "Бородинская битва", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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