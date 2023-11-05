Новости часа: Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице установлено более четырех тысяч информационных полей с QR-кодами на городских указателях, сообщил Сергей Собянин.

Более 190 тысяч человек посетили международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ 4 ноября, следует из данных на сайте мероприятия.

Выставка "Александр Тышлер. Скитания кариатид" открылась в музее-панораме "Бородинская битва", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.