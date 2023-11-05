Новости часа: более 350 машинистов научат управлять поездами "Москва-2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 350 машинистов научат управлять поездами "Москва-2020" в депо "Сокол", рассказал Сергей Собянин.

Проект ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом получил официальную поддержку шести регионов России, передает столичный Дептранс.

Новая схема маршрутов разработана для столичных автовокзалов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.