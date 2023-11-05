Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 19:45

Транспорт

Новости часа: более 350 машинистов научат управлять поездами "Москва-2020"

Новости часа: более 350 машинистов научат управлять поездами "Москва-2020"

Новости часа: на зеленой ветке метро запустят новые поезда "Москва–2020"

Новости часа: первая иностранная делегация из Эфиопии посетила выставку-форум "Россия"

Новые поезда для пассажиров Замоскворецкой линии появятся в 2024 году – Собянин

Новости часа: сроки строительства в Москве уменьшились благодаря цифровизации

Новости часа: на указателях в Москве установили более 4 тыс инфополей с QR-кодами

Собянин рассказал о применении цифровых решений в Москве на объектах реновации

Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детсадов

Новости часа: современные медиатеки появятся во всех школах в ближайшие годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 350 машинистов научат управлять поездами "Москва-2020" в депо "Сокол", рассказал Сергей Собянин.

Проект ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом получил официальную поддержку шести регионов России, передает столичный Дептранс.

Новая схема маршрутов разработана для столичных автовокзалов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика