Новости часа: на указателях в Москве установили более 4 тыс инфополей с QR-кодами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве установили более 4 тысяч информационных полей с QR-кодами на городских указателях, сообщил Сергей Собянин.

Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы, передает сайт мэра и правительства столицы.

На ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" начался гастрономический фестиваль. Об этом сообщается на портале mos.ru.