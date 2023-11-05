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Новости

05 ноября, 15:30

Город

Новости часа: на указателях в Москве установили более 4 тыс инфополей с QR-кодами

Новости часа: на указателях в Москве установили более 4 тыс инфополей с QR-кодами

Собянин рассказал о применении цифровых решений в Москве на объектах реновации

Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детсадов

Новости часа: современные медиатеки появятся во всех школах в ближайшие годы

Новости часа: новые площадки для акции "Ночь искусств" появятся в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Новости часа: суд в Москве арестовал блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к открытию выставки-форума "Россия"

Сергей Собянин рассказал о создании современных медиатек в новых школах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве установили более 4 тысяч информационных полей с QR-кодами на городских указателях, сообщил Сергей Собянин.

Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы, передает сайт мэра и правительства столицы.

На ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" начался гастрономический фестиваль. Об этом сообщается на портале mos.ru.

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