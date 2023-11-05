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05 ноября, 10:45

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Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детсадов

Собянин: с начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детсадов

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С начала года в ТиНАО построили 10 школ и 14 детсадов, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в ТиНАО уделяется особое внимание объектам здравоохранения и спорткомплексам. В Московском скоро появится детско-взрослая поликлиника, на территории санатория "Ерино" – бассейн, а в Рязановском – спорткомплекс с плей-хабом.

К 2035 году в Троицком и Новомосковском административных округах построят еще порядка 320 детских садов и 170 школ. В ближайших планах – возвести еще одну школу в поселении Роговском и колледж в Коммунарке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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