Новые сервисы появились на портале для бизнесменов "Открытый контроль"

Информационная платформа для предпринимателей и бизнес-сообщества "Открытый контроль" продолжает расширять свой функционал и сервисы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Платформу запустили год назад. С ее помощью каждый предприниматель может найти обязательные требования к организации работы и быстро решить вопросы, связанные с проверками бизнеса.

Теперь на платформе появилась возможность записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы Москвы. Специалисты дадут ответы по вопросам недвижимости, соцзащиты, строительства и эксплуатации техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.