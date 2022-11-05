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Новые сервисы появились на портале для бизнесменов "Открытый контроль"

Новые сервисы появились на портале для бизнесменов "Открытый контроль"

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Информационная платформа для предпринимателей и бизнес-сообщества "Открытый контроль" продолжает расширять свой функционал и сервисы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Платформу запустили год назад. С ее помощью каждый предприниматель может найти обязательные требования к организации работы и быстро решить вопросы, связанные с проверками бизнеса.

Теперь на платформе появилась возможность записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы Москвы. Специалисты дадут ответы по вопросам недвижимости, соцзащиты, строительства и эксплуатации техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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