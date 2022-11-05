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Скоропомощный комплекс ГКБ имени Буянова готов более чем наполовину – мэр

Скоропомощный комплекс ГКБ имени Буянова готов более чем наполовину – мэр

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В Москве больше, чем наполовину построен новый скоропомощный комплекс на территории больницы имени Буянова, сообщил Сергей Собянин. Современный медицинский центр сможет принимать до 300 экстренных пациентов в сутки. Ставить диагнозы и оказывать неотложную и скорую помощь пациентам будут прямо в палатах, оборудованных всей необходимой техникой. Рядом с пациентами и их родными будут социальные координаторы. Они помогут сориентироваться в больнице, ответят на вопросы, в сложной эмоциональной ситуации пригласят психолога, вызовут такси и при необходимости помогут получить социальную помощь после выписки. По словам мэра, всего в столице будет шесть скоропомощных комплексов.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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