Сергей Собянин рассказал о возможностях "Электронного дневника" МЭШ

В этом году "Электронному дневнику" МЭШ исполнилось 11 лет, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По словам мэра, такие сервисы помогают в обучении детей и организации учебного процесса.

Он отметил, что для школьников "Электронный дневник" – это возможность сразу видеть оценки, расписание уроков и контрольных, домашние задания и материалы для подготовки к экзаменам. Также там можно свериться с расписанием кружков и секций.

