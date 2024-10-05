Новости часа: более 400 тыс пассажиров воспользовались станцией "Потапово" за месяц работ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 400 000 пассажиров воспользовались станцией "Потапово" за месяц работы, заявил Сергей Собянин.

В Москве более 70 домов с венчающими карнизами обновят по программе капремонта в 2024 году, уточнили комплекс городского хозяйства.

До 50 миллиметров осадков может выпасть в столичном регионе до вторника. Это информация от центра "Фобос".

