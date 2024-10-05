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05 октября, 21:30

Новости

Новости часа: более 400 тыс пассажиров воспользовались станцией "Потапово" за месяц работ

Новости часа: более 400 тыс пассажиров воспользовались станцией "Потапово" за месяц работ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Станцией "Потапово" за месяц воспользовались 400 тысяч пассажиров

Собянин: станцией метро "Потапово" воспользовались более 400 тысяч пассажиров

Собянин рассказал, что сервисы МЭШ помогают учителям каждый день

Собянин поздравил педагогов с Днем учителя

Собянин: отопление в Москве будут включать поэтапно

Новости часа: в 2025 году завершатся работы по обновлению еще в 50 школьных зданиях

Отопление в Москве начнут включать 7 октября

Сергей Собянин сообщил, что отопление в Москве начнут включать 7 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 400 000 пассажиров воспользовались станцией "Потапово" за месяц работы, заявил Сергей Собянин.

В Москве более 70 домов с венчающими карнизами обновят по программе капремонта в 2024 году, уточнили комплекс городского хозяйства.

До 50 миллиметров осадков может выпасть в столичном регионе до вторника. Это информация от центра "Фобос".

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