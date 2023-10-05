05 октября, 22:45Город
Новости часа: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи молодых учителей начали работать в московской системе образования в этом году, рассказал Сергей Собянин.
Одну полосу на улице Шаболовке перекроют 7–23 октября из-за реконструкции трамвайных путей, предупреждает Дептранс.
Пассажиры электричек Москвы и Подмосковья стали чаще ездить с животными, сообщили в АО "ЦППК".