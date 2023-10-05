Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 22:45

Город

Новости часа: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Новости часа: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Дептранс призвал водителей в Москве своевременно переходить на зимнюю резину

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортово

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии системы столичного образования

Новости часа: Собянин рассказал о развитии системы столичного образования

Новости часа: в 14 районах Москвы программа реновации почти или полностью завершена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи молодых учителей начали работать в московской системе образования в этом году, рассказал Сергей Собянин.

Одну полосу на улице Шаболовке перекроют 7–23 октября из-за реконструкции трамвайных путей, предупреждает Дептранс.

Пассажиры электричек Москвы и Подмосковья стали чаще ездить с животными, сообщили в АО "ЦППК".

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородтранспортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика