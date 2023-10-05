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Новости

05 октября, 18:15

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Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

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Больше 1 000 молодых учителей начали работать в московской системе образования в этом учебном году. Об этом рассказал Сергей Собянин с своем телеграм-канале.

Чтобы погрузиться в профессиональную среду, молодым педагогам доступно около 500 программ и курсов повышения квалификации. Кроме того, помощь им оказывают опытные наставники. Также для учителей проходят лекции и экскурсии в музеях, встречи с интересными людьми, походы и путешествия по стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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