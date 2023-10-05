Новости часа: Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя. Слова поздравлений мэр Москвы опубликовал в своем телеграм-канале.

Объем промышленного производства в столице вырос более чем на 12%. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе на 6 октября из-за порывистого ветра. Это данные Гидрометцентра.