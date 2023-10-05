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05 октября, 15:30

Общество

Новости часа: Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Новости часа: Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортове

Новости часа: заработная плата учителей превышает средний уровень оплаты труда в Москве

Новости часа: благоустройство Боровского парка завершили на территории ТиНАО

Новости часа: еще 19 домов готовят в Москве к переселению по реновации

Собянин: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Новости часа: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин: завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя. Слова поздравлений мэр Москвы опубликовал в своем телеграм-канале.

Объем промышленного производства в столице вырос более чем на 12%. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе на 6 октября из-за порывистого ветра. Это данные Гидрометцентра.

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