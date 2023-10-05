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Новости

Новости

05 октября, 14:30

Общество

Новости часа: благоустройство Боровского парка завершили на территории ТиНАО

Новости часа: благоустройство Боровского парка завершили на территории ТиНАО

Новости часа: еще 19 домов готовят в Москве к переселению по реновации

Собянин: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Новости часа: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин: завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО

Собянин: в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство Боровского парка завершили на территории ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Кунцеве согласовали проект благоустройства набережной затона Москвы-реки. Об этом рассказали в Москомэкспертизе.

Заморозки и гололедицу обещают в Москве в выходные, 7 и 8 октября. О погодных условиях предупредили в Гидрометцентре.

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