Новости часа: благоустройство Боровского парка завершили на территории ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство Боровского парка завершили на территории ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Кунцеве согласовали проект благоустройства набережной затона Москвы-реки. Об этом рассказали в Москомэкспертизе.

Заморозки и гололедицу обещают в Москве в выходные, 7 и 8 октября. О погодных условиях предупредили в Гидрометцентре.