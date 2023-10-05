Собянин: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Жители 871 дома в Москве уже переехали или находятся на этапе оформления документов по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Всего речь идет более чем о 140 тысячах человек. Для них построили 256 новостроек и передали квартиры с улучшенной отделкой.

В данный момент к заселению готовят 19 зданий. На первых этажах будут небольшие магазины и необходимые сервисы. Уже работают более 500 таких предприятий.

Лидерами по числу новоселов являются Юго-Восточный, Восточный, Северный, а также Западный и Юго-Западный округа. Всего программа реновации охватывает 91 район столицы. В 14 из них она почти или полностью завершена.

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