Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 11:30

Город

Собянин: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Собянин: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Новости часа: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин: завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО

Собянин: в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Новости часа: завершен монтаж конструкций будущего Национального космического центра

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Жители 871 дома в Москве уже переехали или находятся на этапе оформления документов по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Всего речь идет более чем о 140 тысячах человек. Для них построили 256 новостроек и передали квартиры с улучшенной отделкой.

В данный момент к заселению готовят 19 зданий. На первых этажах будут небольшие магазины и необходимые сервисы. Уже работают более 500 таких предприятий.

Лидерами по числу новоселов являются Юго-Восточный, Восточный, Северный, а также Западный и Юго-Западный округа. Всего программа реновации охватывает 91 район столицы. В 14 из них она почти или полностью завершена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика