05 октября, 11:30Город
Собянин: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации
Жители 871 дома в Москве уже переехали или находятся на этапе оформления документов по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Всего речь идет более чем о 140 тысячах человек. Для них построили 256 новостроек и передали квартиры с улучшенной отделкой.
В данный момент к заселению готовят 19 зданий. На первых этажах будут небольшие магазины и необходимые сервисы. Уже работают более 500 таких предприятий.
Лидерами по числу новоселов являются Юго-Восточный, Восточный, Северный, а также Западный и Юго-Западный округа. Всего программа реновации охватывает 91 район столицы. В 14 из них она почти или полностью завершена.
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