Новости часа: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители 871 дома отпраздновали новоселье или оформляют документы для переезда по реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти шесть миллионов москвичей получают медицинскую помощь в обновленных поликлиниках. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.