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Новости

Новости

05 октября, 11:30

Общество

Новости часа: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Новости часа: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин: завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО

Собянин: в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Новости часа: завершен монтаж конструкций будущего Национального космического центра

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители 871 дома отпраздновали новоселье или оформляют документы для переезда по реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти шесть миллионов москвичей получают медицинскую помощь в обновленных поликлиниках. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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