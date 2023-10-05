Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 11:15

Город

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин: завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО

Собянин: в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Новости часа: завершен монтаж конструкций будущего Национального космического центра

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

На месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове построят городские кварталы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Речь идет о промзоне Малино в Зеленограде, части бывшей промзоны Тушино и нежилой застройке на Волгоградском проспекте. Часть домов в новых кварталах построят для программы реновации. Всего в трех районах возведут 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика