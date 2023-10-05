Собянин: в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых учебных заведений в Москве. Так, в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением. Здание площадью девять тысяч квадратных метров возводят на проспекте Вернадского. Оно разделено на два отделения – школа и детский сад.

Чтобы потоки учащихся не смешивались, вход в каждый корпус сделали отдельный. Рабочие приступили к остеклению здания и отделке помещений, занимаются также фасадом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.