Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 07:45

Город

Собянин: в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением

Собянин: в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Новости часа: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Новости часа: завершен монтаж конструкций будущего Национального космического центра

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

Новости часа: дождь и сильный ветер ожидают в Москве 4 октября

Новости часа: в Москве завершили монтаж основных конструкций НКЦ

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых учебных заведений в Москве. Так, в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением. Здание площадью девять тысяч квадратных метров возводят на проспекте Вернадского. Оно разделено на два отделения – школа и детский сад.

Чтобы потоки учащихся не смешивались, вход в каждый корпус сделали отдельный. Рабочие приступили к остеклению здания и отделке помещений, занимаются также фасадом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика