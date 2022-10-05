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Общество

Собянин поздравил всех московских учителей с профессиональным праздником

Собянин поздравил всех московских учителей с профессиональным праздником

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Сергей Собянин посетил новую школу на улице Цандера в Останкинском районе, а также поздравил всех столичных учителей с профессиональным праздником. По словам мэра, в данный момент в московских школах работает 65 тысяч педагогов. Средняя зарплата по городу составляет примерно 125 тысяч рублей, а еще есть разные надбавки. К тому же, у московских учителей есть большие возможности для повышения квалификации. Им доступны 357 различных образовательных курсов. А процедура аттестации педагогов в столице полностью автоматизирована.

Новая школа на улице Цандера рассчитана на 550 мест. Своих первых учеников она приняла 1 сентября. Это школьники 8–11 классов. Четырехэтажное здание построили по индивидуальному проекту. Учебные классы оснащены комплектами ноутбуков и планшетов для учеников и преподавателей. Кроме того, там есть кабинет робототехники, информатики и 3D-моделирования, медиатека, два спортивных зала и аудитория для лекций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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