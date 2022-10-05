Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных

В Москве утвердили 15 мер поддержки для семей мобилизованных. Они касаются детей и родственников. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Со дня, когда военнослужащие отправляются на пункты сбора, москвичи могут рассчитывать на внеочередное зачисление детей с полутора лет в сады, перевод в сады и школы рядом с домом, а также освобождение от оплаты за посещение для дошкольников.

Школьники получат двухразовое бесплатное горячее питание, студенты колледжей – горячий обед. А дети с первого по шестой классы – внеочередное зачисление на продленку, для них она будет бесплатной. Также платить не придется за кружки и секции.

Что касается пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, они могут рассчитывать на соцобслуживание на дому, первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационары.

Супруги мобилизованных и дети трудоспособного возраста претендуют на профессиональное обучение и дополнительное образование, также им окажут помощь в поиске работы. Для семей предусмотрена единовременная матпомощь, психологическая помощь и содействие при оформлении выплат и мер соцподдержки.

Получить все эти услуги можно в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.