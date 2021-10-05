В Москве начнут повсеместно внедрять быстрое ПЦР-тестирование на коронавирус

В Москве в ближайшее время начнут повсеместно внедрять быстрое ПЦР-тестирование на коронавирус. Скоро эта процедура будет доступна во многих общественных местах, где сталкивается много людей.

Об этом Сергей Собянин рассказал на совещании Владимира Путина с членами правительства. Оно проходило в режиме видеоконференции.

По словам мэра, новый рост в осенне-зимний период был спрогнозирован. Поэтому ситуация в столице на данный момент сложная, но находится под контролем властей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.