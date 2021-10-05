В Москве развернуто более 12 тыс коек для пациентов с COVID-19 – Собянин

Для больных коронавирусом в Москве в данный момент развернуто 12,5 тысячи коек. Из них занято 8 тысяч. Об этом Сергей Собянин рассказал на совещании Владимира Путина с членами правительства. Оно проходило в режиме видеоконференции.

Москва остается на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По словам мэра, новый рост в осенне-зимний период был спрогнозирован заранее, чтобы не упал уровень оказания плановой и экстренной медпомощи в поликлиниках и больницах.

В первую очередь были задействованы резервные госпитали, которые сейчас постоянно держатся наготове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.