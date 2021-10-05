Собянин рассказал о планах повсеместного ПЦР-тестирования на коронавирус в Москве

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Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован сейчас в 67 регионах. На совещании Владимира Путина с членами правительства глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах по всей стране находится более 200 тысяч пациентов с ковидом.
Всего в настоящее время болеют 967 тысяч граждан. Это больше на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Но вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас в стране разработаны меры по борьбе с инфекцией без локдаунов.
О том, как развивается ситуация в Москве, и какие меры принимаются столичными властями, на совещании рассказал Сергей Собянин.
"Ситуация в Москве далека до пиковых значений, но тем не менее, мы видим, что динамика сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость. Помимо ПЦР-тестов, в Москве действует большая разветвленная сеть по ИФА-центрам. И мы начали эксперимент по внедрению экспресс-тестов", – сказал мэр.
Собянин отметил, что начали внедрять в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах, а через неделю – через две систему разовьют до масштабной.
Также он рассказал, что сейчас власти Москвы рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования на коронавирус в столичных школах для обеспечения нормального режима работы учебных заведений.
Кроме того, по его словам в Москве вакцинировано уже порядка 5 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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