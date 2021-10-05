В столичных школах планируют внедрить экспресс-тестирование на COVID-19

В Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что массовое ПЦР-тестирование на COVID-19 в столице будет внедряться повсеместно через 1–2 недели.