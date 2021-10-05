Собянин утвердил проекты комплексного развития промзон Зюзино и Южный порт

Промзоны Зюзино и Южный порт будут развивать. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин.

На месте Зюзино вместо гаражей, складов и автосервисов появится жилой квартал. Откроются там и больше полутора тысяч рабочих мест. Срок реализации проекта – 7 лет.

А в Южном порту сохранят промышленную функцию. Запустят новые производства, откроют деловые и торговые центры, магазины. Получить работу смогут уже больше 6,5 тысячи человек. Все это планируют сделать за 12 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.