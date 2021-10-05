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Мэр Москвы

13:00

Собянин: московская система образования стабильно входит в пятерку лучших в мире

мэр Москвы образование видео Иван Базанов Александра Корнева

Сергей Собянин посетил здание для начальных классов школы № 1517 на улице Живописной и поздравил московских педагогов с Днем учителя.

Мэр отметил, что этот праздник очень важен для города.

Москва занимает лидирующие позиции в данной сфере и постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира, подчеркнул Собянин. Помимо хорошего образования, которое дают преподаватели в столичных школах, их отличает хорошее отношение к детям.

Мэр добавил, что в городских школах каждому ребенку дают возможность приобрести знания, чтобы затем получить хорошее образование в колледже или вузе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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