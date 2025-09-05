Форма поиска по сайту

05 сентября, 18:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

К годовщине битвы под Москвой столичные ветераны получат выплаты в размере 40 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

В этом году столица отмечает 84-ю годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Единовременную материальную помощь получат военнослужащие, участники обороны, в том числе награжденные медалью "За оборону Москвы", а также строители оборонительных рубежей, работники предприятий и учащиеся, которые трудились в столице в годы войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобществогородвидеоАлексей Лазаренко

