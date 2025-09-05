Форма поиска по сайту

05 сентября, 12:30

Мэр Москвы

Собянин: более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления

Более 12 миллионов человек посетили обновленный Северный речной вокзал за пять лет работы. На его площадках прошло свыше 1,5 тысячи мероприятий.

Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, на территории вокзала круглый год проводят бесплатные активности для детей и взрослых, отмечают городские праздники и организуют масштабные фестивали.

По его словам, зимой работают каток и лыжная трасса с пунктом проката. Кроме того, этот уникальный памятник архитектуры вернул себе звание одного из важнейших транспортных объектов столицы. Его причалы уже приняли и отправили в путешествие более миллиона пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

