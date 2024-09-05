05 сентября, 16:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Сокольнической линии метро открыли станцию "Потапово". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Москва будет стремиться к продолжительности жизни в 100 лет, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве в 2024 году, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.