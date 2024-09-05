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Новости

Новости

05 сентября, 16:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Сергей Собянин открыл прямой выезд с МСД в сторону области

Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Новости часа: открыто движение по дорожной связке между МСД и Симферопольским шоссе

Сергей Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Новости часа: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Собянин назвал объекты, которые украсит архитектурно-художественная подсветка

Собянин: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Сокольнической линии метро открыли станцию "Потапово". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва будет стремиться к продолжительности жизни в 100 лет, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве в 2024 году, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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