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05 сентября, 15:15

Новости

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

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У столичных водителей появился съезд с МСД на Московскую кольцевую автодорогу. На открытии нового транспортного объекта побывал Сергей Собянин. Он рассказал, что в ходе строительства были возведены тоннель, эстакада и мост через реку.

Работы на этой магистрали начали в июне 2019 года. Протяженность дороги – больше двух километров. В каждом направлении – по 3–4 полосы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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