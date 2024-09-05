Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

У столичных водителей появился съезд с МСД на Московскую кольцевую автодорогу. На открытии нового транспортного объекта побывал Сергей Собянин. Он рассказал, что в ходе строительства были возведены тоннель, эстакада и мост через реку.

Работы на этой магистрали начали в июне 2019 года. Протяженность дороги – больше двух километров. В каждом направлении – по 3–4 полосы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.