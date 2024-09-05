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05 сентября, 07:45

Новости

Собянин: городские сервисы помогают развивать благотворительность в Москве

Собянин: городские сервисы помогают развивать благотворительность в Москве

Еще 36 набережных планируется привести в порядок в Москве до 2030 года

Самыми посещаемыми музеями в Москве стали "Царицыно", "Коломенское" и "Измайлово"

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Сергей Собянин, рассказал, как проходила реконструкция ГКБ имени Вересаева

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Новости часа: еще 36 набережных приведут в порядок в столице до 2030 года

Почти 150 миллионов рублей отправили москвичи на благотворительность через специальный сервис на портале mos.ru. Об этом в своем телеграм канале в Международный день благотворительности написал Сергей Собянин.

Сервис создали в 2020 году, чтобы оказание помощи было простым, удобным и безопасным. В данный момент на портале представлены 92 проверенных некоммерческих организации, которые числятся в реестре и регулярно отчитываются о работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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