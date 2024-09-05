Собянин: городские сервисы помогают развивать благотворительность в Москве

Почти 150 миллионов рублей отправили москвичи на благотворительность через специальный сервис на портале mos.ru. Об этом в своем телеграм канале в Международный день благотворительности написал Сергей Собянин.

Сервис создали в 2020 году, чтобы оказание помощи было простым, удобным и безопасным. В данный момент на портале представлены 92 проверенных некоммерческих организации, которые числятся в реестре и регулярно отчитываются о работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.