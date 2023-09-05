Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий флагман, работающий по новому стандарту медпомощи, открыли в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Движение перекроют в районе Кутузовского проспекта 9 и 10 сентября из-за Дня города. О перекрытии дороги предупредил Дептранс.

В среду, 6 сентября, в Москве начнется барическая депрессия. Снизятся давление и температура, отметили синоптики.