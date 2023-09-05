Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

05 сентября, 17:15

Общество

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Новости часа: Москва в три раза увеличила поддержку социальной сферы

Новости часа: ИИ поможет выявлять заболевания на максимально ранних стадиях

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Новости часа: более 30 регионов РФ выразили желание внедрить у себя систему МЭШ

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: доля поступающих на бюджет в вузы столицы москвичей выросла в 2–4 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Третий флагман, работающий по новому стандарту медпомощи, открыли в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Движение перекроют в районе Кутузовского проспекта 9 и 10 сентября из-за Дня города. О перекрытии дороги предупредил Дептранс.

В среду, 6 сентября, в Москве начнется барическая депрессия. Снизятся давление и температура, отметили синоптики.

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