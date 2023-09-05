Новости часа: Москва в три раза увеличила поддержку социальной сферы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва в три раза увеличила поддержку социальной сферы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Коммунальную технику в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Участки улиц временно перекроют с 23:00 5 сентября до 02:00 6 сентября и 9 сентября с 11:30 до 12:30 из-за парада трамваев. Об этом предупредил Дептранс.