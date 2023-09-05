Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

Новости

05 сентября, 16:00

Город

Новости часа: ИИ поможет выявлять заболевания на максимально ранних стадиях

Новости часа: ИИ поможет выявлять заболевания на максимально ранних стадиях

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Новости часа: более 30 регионов РФ выразили желание внедрить у себя систему МЭШ

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: доля поступающих на бюджет в вузы столицы москвичей выросла в 2–4 раза

Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

Новости часа: Москва к 2025 году сможет отменить бумажные документы в медицинский системе

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Искусственный интеллект поможет выявлять заболевания на максимально ранних стадиях. Об этом заявил Сергей Собянин.

Трамваи на Шаболовке возобновили движение после задержки из-за повреждения сети. О восстановлении движения трамваев рассказал Дептранс.

Более 10 миллионов туристов посетили Москву за полгода. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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