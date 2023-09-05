Новости часа: ИИ поможет выявлять заболевания на максимально ранних стадиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Искусственный интеллект поможет выявлять заболевания на максимально ранних стадиях. Об этом заявил Сергей Собянин.

Трамваи на Шаболовке возобновили движение после задержки из-за повреждения сети. О восстановлении движения трамваев рассказал Дептранс.

Более 10 миллионов туристов посетили Москву за полгода. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.