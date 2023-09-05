Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова. По его словам, с открытием центра у медиков появились новые возможности.

Еще на девяти парковках можно будет бесплатно оставлять машину при пересадке на МЦД. Это данные Дептранса.

Более шести миллионов человек посетили Северный речной вокзал Москвы за три года. Об этом заявил Мосгортранс.