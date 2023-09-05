Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

05 сентября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Новости часа: более 30 регионов РФ выразили желание внедрить у себя систему МЭШ

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: доля поступающих на бюджет в вузы столицы москвичей выросла в 2–4 раза

Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

Новости часа: Москва к 2025 году сможет отменить бумажные документы в медицинский системе

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова. По его словам, с открытием центра у медиков появились новые возможности.

Еще на девяти парковках можно будет бесплатно оставлять машину при пересадке на МЦД. Это данные Дептранса.

Более шести миллионов человек посетили Северный речной вокзал Москвы за три года. Об этом заявил Мосгортранс.

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