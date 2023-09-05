Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

05 сентября, 14:30

Общество

Новости часа: более 30 регионов РФ выразили желание внедрить у себя систему МЭШ

Новости часа: более 30 регионов РФ выразили желание внедрить у себя систему МЭШ

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: доля поступающих на бюджет в вузы столицы москвичей выросла в 2–4 раза

Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

Новости часа: Москва к 2025 году сможет отменить бумажные документы в медицинский системе

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО

Новости часа: Собянин наградил заслуженных деятелей литературы и искусства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 регионов выразили желание внедрить у себя систему МЭШ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пешеходный переход под МЦД-2 связал Волоколамское шоссе и 1-й Тушинский проезд. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Бабье лето продержится в Центральной России почти всю следующую неделю. Об этом заявили синоптики.

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