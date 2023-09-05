05 сентября, 14:30Общество
Новости часа: более 30 регионов РФ выразили желание внедрить у себя систему МЭШ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 регионов выразили желание внедрить у себя систему МЭШ. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Пешеходный переход под МЦД-2 связал Волоколамское шоссе и 1-й Тушинский проезд. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Бабье лето продержится в Центральной России почти всю следующую неделю. Об этом заявили синоптики.