Новости часа: более 30 регионов РФ выразили желание внедрить у себя систему МЭШ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 регионов выразили желание внедрить у себя систему МЭШ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пешеходный переход под МЦД-2 связал Волоколамское шоссе и 1-й Тушинский проезд. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Бабье лето продержится в Центральной России почти всю следующую неделю. Об этом заявили синоптики.